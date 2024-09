- Testes de vôlei na Polônia usam luz e escuridão para avaliação

Em sua recente série contra a seleção polonesa Warta Zawiercie, o Berlin Volleys teve uma mistura de resultados. Eles conquistaram uma vitória difícil em cinco sets no primeiro jogo, mas sofreram uma derrota em sets diretos (17:25, 23:25, 22:25) no jogo seguinte, sob o comando do técnico da seleção nacional Michal Winiarski. Apenas dois dias antes, Berlim conseguiu superar um déficit de 0:2 sets contra os poloneses, vencendo por 3:2 (20:25, 14:25, 33:31, 29:27, 15:12).

O ponto de virada do primeiro jogo ocorreu no terceiro set, que Berlim venceu animadamente por uma margem estreita de 33:31 com um ace crucial de seu novo recruta, Florian Krage. Enquanto isso, Jake Hanes liderou o placar de Berlim com 33 pontos, enquanto Moritz Reichert contribuiu com 11.

Para o jogo de hoje, Jake Hanes foi substituído por Daniel Malescha na posição diagonal, mas seus 14 pontos não foram suficientes para evitar a clara derrota da equipe. Berlim lutou em papéis cruciais, já que seu levantador Johannes Tille ainda está em treinamento de recuperação após uma doença, e seu novo líbero Kyle Dagostino só deve se juntar à equipe na quinta-feira, após sua folga de casamento.

