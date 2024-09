- Tentativa dois: explosivo transportado e activado.

Após o cancelamento de uma operação de desativação de bomba em Koblenz, a bomba não detonada será transferida para outro local para uma detonação segura. "Isso é uma primeira vez para Koblenz", declarou a cidade.

Realizar a explosão no local do descobrimento, perto do Reno e da Ponte Pfaffendorfer, não é uma opção. Há uma possibilidade de que a ponte possa ser danificada, levando a um fechamento indefinido para o trânsito. Esta ponte liga o centro da cidade de Koblenz com o lado oposto do Reno. "Assim, a abordagem mais segura para todos envolvidos é remover o dispositivo explosivo", afirmou a cidade.

Primeira tentativa infrutífera

Uma bomba de 250 kg da Segunda Guerra Mundial foi encontrada durante trabalhos de construção na sexta-feira. Uma tentativa de desativar a bomba na terça-feira, após várias horas, provou-se infrutífera. "Partes da mecha restante estão enredadas nos restos da Segunda Guerra Mundial", informou a cidade. Essas partes não podem ser extraídas.

Bomba será enterrada na areia

De acordo com a cidade, a bomba será transportada do caminhão da unidade de desativação de bombas na tarde de quinta-feira. O comboio será composto por veículos e motocicletas da polícia, atravessando a ponte para Schmidtenhöhe, onde será guardada pelas autoridades locais. A viagem em si não representa nenhum risco, e as atividades regulares no hotel e na Rhein-Mosel-Hall podem prosseguir. No entanto, pode haver interrupções breves para o trânsito.

A unidade de desativação de bombas deve iniciar os preparativos para a explosão na sexta-feira, foi revelado. "Será enterrada e coberta com aproximadamente 250 toneladas de areia para absorver a energia cinética da explosão". A bomba está agendada para detonação à tarde de sexta-feira.

O cancelamento de uma detonação segura da bomba no local inicial levantou preocupações sobre os potenciais efeitos das explosões de bombas da era de guerra na cidade. A evacuação inesperada e o desvio do trânsito durante o transporte e a detonação da bomba podem ter impactos sociais e econômicos significativos em Koblenz.

