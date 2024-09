- Tentativa de fraude na compra de um veículo em Greiz

A polícia está investigando um ousado golpe envolvendo a compra de um ônibus na região de Greiz. Dois indivíduos responderam a um anúncio online para um ônibus e marcaram uma visita em Zeulenroda-Triebes em um sábado. De acordo com o relatório policial, um dos homens desviou a atenção do vendedor, permitindo que o outro despejasse secretamente óleo no tanque de água do radiador.

Em seguida, esses indivíduos tentaram reduzir significativamente o preço pedido, culpando danos ao motor devido ao óleo no radiador. O negócio não foi concretizado, e o proprietário agora precisa trocar a água do radiador. Ele registrou uma queixa por dano à propriedade e fraude.

