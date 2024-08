- Tentativa de agressão mortal ao cônjuge em Pforzheim é julgada novamente

Em uma audiência perante o Tribunal Regional de Karlsruhe, o julgamento de um homem pelo tentativa de homicídio de sua esposa está sendo retomado. Inicialmente, o tribunal o condenou a cumprir 13 anos e 6 meses de prisão em março de 2023.

O tribunal estabeleceu que o homem empurrou sua esposa, mãe de seus quatro filhos, para fora do balcão do apartamento deles no quarto andar em Pforzheim em junho de 2022. Ela caiu no balcão do andar de baixo, onde ele supostamente a agrediu e sufocou ainda mais. Os promotores apontaram a separação como a principal motivação, com o réu pretendendo "restabelecer a dignidade familiar". O réu negou categoricamente as acusações.

Réu aponta violações dos direitos processuais

O Tribunal Federal de Justiça (BGH) anulou a decisão em março deste ano, após recurso do réu: ele alegou uma violação da Convenção Europeia dos Direitos do Homem devido ao fato de a acusação não ter sido fornecida a ele, falante básico de alemão, em turco escrito. Um réu só pode influenciar significativamente o resultado de um julgamento se entender plenamente os procedimentos legais. Uma tradução verbal da acusação é aceitável em circunstâncias raras.

O BGH reconheceu a possibilidade de que a decisão tenha sido influenciada pela falta de informações do réu. Ele apresentou versões contrastantes dos fatos em vários aspectos em comparação com a acusação.

De acordo com o tribunal, o julgamento deve ser concluído até o final de setembro, com sete dias de julgamento, os depoimentos jurados de 20 testemunhas e a contribuição de 2 especialistas.

O réu apresentou um recurso ao [Tribunal de Primeira Instância], argumentando que o novo julgamento deveria ser realizado em um idioma com o qual ele está mais familiarizado para garantir justiça. Se o recurso for bem-sucedido, o novo julgamento pelo tentativa de homicídio do homem pode ocorrer em um tribunal mais adequado às suas necessidades linguísticas.

