- Tempo de verão escaldante acompanhado de intensas tempestades de montanha

Espere muito sol e vibes de verão escaldantes em Baden-Württemberg hoje. O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) prevê temperaturas chegando a 27°C nas montanhas e um escaldante 35°C no Kraichgau. Na Floresta Negra e na Alb Sueca, há chances de chuvas fortes, trovoadas e ventos fortes com chuva pesada à tarde. O DWD emitiu um alerta de calor para a região noroeste e o lago de Constança do estado.

O sol continua em Friday, com chances de chuvas e trovoadas à tarde nas montanhas. As temperaturas podem chegar a 27°C lá, e até 34°C em outros lugares. Muito semelhante para sábado, quando chuvas esparsas são possíveis nas montanhas à tarde, com temperaturas máximas ainda chegando a 34°C.

Na Floresta Negra e na Alb Sueca, apesar do sol, chuvas fortes, trovoadas e ventos fortes com chuva pesada são previstos nas áreas montanhosas. Apesar do alerta de calor na região noroeste e no lago de Constança, as áreas montanhosas podem experimentar uma ligeira queda nas temperaturas em Friday, alcançando um pico de 27°C.

