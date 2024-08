- Temperaturas escaldantes atingindo 33 graus em Hesse aviso de calor imediato.

Pessoas em Hessen devem esperar clima quente nos próximos dias, com termômetros registrando até 27 a 33 graus Celsius. O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) emitiu um alerta hoje, advertindo sobre o calor que se espalhará por todo o estado. Prepare-se para um excesso de sol com poderosas tempestades surgindo nas horas da tarde. À medida que a noite cai, as temperaturas cairão para 12 a 17 graus Celsius, acompanhadas por chuvas adicionais e tempestades.

Na sexta-feira, espera-se uma mistura de sol, nuvens e chuviscos ocasionais. O termômetro variará entre 19 e 26 graus Celsius. No fim de semana, o sol tomará conta, elevando as temperaturas para um escaldante 30 graus Celsius.

Visitantes que planejam viagens para Hessen no fim de semana devem estar cientes das altas temperaturas, que podem chegar a 30 graus Celsius. Apesar do calor, o Serviço Meteorológico Alemão previu tempestades em Hessen no sábado, o que pode trazer algum alívio aos moradores do estado.

Leia também: