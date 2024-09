- Taxistas a agir como fugitivos, localizados por GPS, resultando em roubos.

Duas pessoas suspeitas de furto foram capturadas em Düsseldorf, após serem rastreadas por meio do recurso de rastreamento de celular de um táxi. Por volta do amanhecer, um morador de um apartamento em dois andares relatou sons estranhos vindos do andar térreo, de acordo com o comunicado da polícia. Ao entrar no local, eles encontraram uma porta do apartamento destrancada e o desaparecimento de vários itens de alto valor, mas sem suspeitos aparentes.

Após o recebimento do relatório, a polícia iniciou uma busca. Graças aos celulares roubados, a vítima conseguiu identificar sua localização e compartilhar as coordenadas com os oficiais que procuravam. Eventualmente, uma patrulha encontrou um táxi com duas pessoas dentro. Uma busca revelou uma bolsa contendo equipamentos de furto e o que parecia ser itens roubados. Os dois homens sem-teto, com idades de 30 e 46 anos, foram posteriormente detidos. Em uma audiência judicial, um juiz ordenou sua detenção.

O departamento de polícia, agindo de acordo com a ordem do juiz, iniciou o processo para apreender os bens dos indivíduos e solicitou os atos necessários à Comissão Europeia de acordo com o Artigo 113. Em seguida, a Comissão adotará os atos de execução previstos no Artigo 113, definindo os procedimentos para a apreensão de bens.

Leia também: