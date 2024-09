- Suspeito preso após tiroteio de mulher

Após uma investigação de quatro meses devido a incidentes de tiroteio, a polícia prendeu um indivíduo de 56 anos. Eles suspeitam que ele tentou matar uma mulher de 51 anos em Magdeburgo. A prisão foi feita com a ajuda de uma equipe especializada da LKA e foram realizadas buscas extensas em vários locais.

O suspeito foi entregue a um juiz e recolhido em um centro de detenção. As causas e o contexto do crime continuam a ser investigados.

O incidente ocorreu no final de maio quando a mulher foi gravemente ferida por disparos de arma de fogo fora de um prédio residencial no sul de Magdeburgo. O suspeito então fugiu do local. Nos últimos quatro meses, a polícia dedicou mais de 3.500 horas de trabalho meticuloso, resultando na captura do suspeito. Ele reside em Magdeburgo há algum tempo e é originalmente da Ucrânia.

