- St. Pauli, que sofre de um problema ligamentar, é liberado por Smith.

O time da Bundesliga alemã, FC St. Pauli, pode estar sem o atacante Elias Saad por algum tempo. O jogador de 24 anos sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo direito durante o jogo contra o Union Berlin (0:1) na sexta-feira. O clube revelou essa informação após a realização de uma ressonância magnética no hospital. Não foi fornecida uma data exata para a recuperação. Saad decidiu não participar de suas obrigações internacionais com a seleção tunisina.

Em uma nota positiva, não há relatórios de lesões graves para o defensor Eric Smith. Ele foi substituído durante o jogo em Berlim devido a problemas no adutor. No entanto, de acordo com o anúncio, não há lesão grave.

Os problemas no adutor de Eric Smith lhe permitiram evitar uma lesão grave durante o jogo contra o Union Berlin, ao contrário do atacante Elias Saad, que sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo. Embora tenha sido substituído, Smith deve perder menos tempo do que Saad, que pode ficar fora por um período desconhecido devido à sua lesão.

Leia também: