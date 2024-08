- St. Pauli luta com precisão ou St. Pauli encontra dificuldades com exatidão.

Após uma derrota em casa por 0:2 contra o FC Heidenheim, o programa de treinamento do FC St. Pauli para a pausa internacional foi ajustado após a derrota. "Faltou decisão no último terço. Precisamos melhorar como equipe para vencer segundas bolas também", afirmou o atacante do St. Pauli, Johannes Eggestein, após a derrota por 0:1 contra o 1. FC Union Berlin na segunda rodada.

Cinco dias depois, a equipe de Hamburgo mostrou alguma fluidez, mas teve dificuldade em criar oportunidades significativas. "Faltou confiança na área decisiva. A formação compacta do Union tornou as coisas difíceis, com o gol deles nos dando um setback", disse o técnico do Hamburgo, Alexander Blessin.

Blessin expressa frustração com gols de pênalti sofridos

Logo após o gol de Benedict Hollerbach do Union no 34º minuto, Blessin foi forçado a substituir o capitão Eric Smith devido a uma lesão muscular. "Mais um gol sofrido em uma cobrança de pênalti. Precisamos melhorar nossa defesa", disse Blessin, expressando suas preocupações e acrescentando isso à programação de treinamentos da equipe.

Na parte final do jogo, o St. Pauli teve mais controle, em parte devido à entrada dos alas Elias Saad e Oladapo Afolayan, que quase marcaram um gol de empate no tempo adicional. Ao contrário de seu antecessor Fabian Hürzeler, Blessin dá mais ênfase à estrutura, priorizando "manter a posição", para permitir que os jogadores atacantes construam a partir do banco.

No entanto, a seleção da equipe de Blessin permanece flexível. Ele garantiu tanto Saad quanto Afolayan teriam "oportunidades para começar".

Eggestein elogia mudança de sistema com as entradas de Saad e Afolayan

Eggestein elogiou a mudança de sistema após as substituições de Saad e Afolayan no 61º minuto, uma tática que havia funcionado duas semanas antes com uma vitória por 3:2 na Copa da Alemanha contra o Hallescher FC, da liga regional. "O sistema 3-4-3 funciona melhor contra equipes mais recuadas. Nos permite procurar confrontos individuais. Nossa jogo de posse é forte. Me sinto desconfortável quando perdemos a posse", disse Eggestein, mas apontou, "No final, faltaram jogadores de alto nível".

