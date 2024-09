- Silas passa para o rival do Stuttgart na Copa Europeia, Belgrado.

Silas, estrela problemática do futebol, deixa o VfB Stuttgart para o Red Star Belgrade. Os detentores do título sérvio estão inicialmente emprestando o jogador de 25 anos do time da Bundesliga de futebol da Suábia até o final da temporada. Silas faltou ao treino do VfB na terça-feira. O Red Star é um dos rivais do Stuttgart na Liga dos Campeões. Com os times precisando enviar suas listas para a Liga dos Campeões até a meia-noite, o tempo estava se esgotando para uma possível transferência.

Em tempos recentes, temos discutido ativamente a possibilidade de transferência de Silas, chegando a um consenso em nossas discussões abertas de que um empréstimo temporário nas atuais circunstâncias é uma boa opção para todas as partes", afirmou o diretor esportivo do Stuttgart, Fabian Wohlgemuth.

Silas foi transferido do Paris FC para o VfB no verão de 2019. Após algumas apresentações impressionantes na pré-temporada, sua forma caiu. O atleta congolês não fez parte dos últimos três jogos competitivos do VfB e nem mesmo foi incluído no elenco para o empate em 3 a 3 contra o FSV Mainz 05 no sábado.

O diretor esportivo do Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, mencionou a possibilidade de uma transferência permanente para Silas após o período de empréstimo, afirmando: "Estamos abertos para discutir uma transferência permanente com o Red Star no final da temporada, desde que a performance e a integração de Silas continuem excitantes".

Diante do prazo aproximando-se para as submissões da lista da Liga dos Campeões, havia rumores sobre potenciais transferências envolvendo outros grandes clubes europeus, mas nenhum acordo foi fechado antes do prazo.

Leia também: