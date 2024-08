- Sexta posição na nova supervisão da educação, reivindica Saarland

O Saarland mantém sua sexta posição no ranking anual realizado pela Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft sobre o sistema educacional da Alemanha.

Mais uma vez, a Saxônia ocupa o primeiro lugar, seguida de perto pela Baviera, Hamburgo e Turíngia. O Bremen fica em último, como no ano anterior. O Brandemburgo fica em penúltimo, com a Renânia do Norte-Vestfália no meio.

A pesquisa avalia os sistemas educacionais dos estados utilizando 98 indicadores. Essa avaliação é feita sob uma perspectiva educacional-econômica, examinando como cada sistema educacional reduz a pobreza educacional, fortalece a prosperidade, desenvolve mão de obra qualificada e impulsiona o crescimento. Também são examinadas a permeabilidade do sistema educacional respectivo e o grau em que oportunidades educacionais iguais são alcançadas.

O gasto educacional, o tamanho da classe e o cuidado infantil estão entre os fatores analisados. Por exemplo, é analisada a proporção do gasto educacional per capita em relação ao gasto público total por habitante. Além disso, são comparados os investimentos em escolas e universidades, bem como a taxa de cuidado infantil em instituições educacionais.

É digno de nota que Berlim apresentou o maior avanço, subindo do 15º para o 12º lugar. Nos últimos dez anos, o Saarland e o Hamburgo apresentaram o maior progresso.

Este estudo representa o 21º Monitor Educacional. Os resultados detalhados para cada estado federal serão revelados na terça-feira.

De acordo com o líder do estudo e economista educacional Axel Plünnecke do Instituto da Economia Alemã (IW), as áreas que apresentaram a maior melhora a nível nacional nos últimos dez anos são a internacionalização, o financiamento da infraestrutura e as condições de cuidado infantil. No entanto, os desafios em relação à integração, à qualidade escolar e à pobreza educacional aumentaram significativamente.

O desempenho consistente do Saarland no ranking destaca a importância que o estado dá ao seu sistema educacional. Melhorar as oportunidades educacionais e reduzir a pobreza educacional são foco principal na avaliação dos estados alemães.

