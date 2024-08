- Sete pessoas ficaram feridas num incêndio numa casa comum.

Na região de Franconia Superior, seis indivíduos sofreram ferimentos leves em um incêndio que começou em um porão. O incidente ocorreu no porão de uma escada, com as chamas surgindo durante as primeiras horas de sábado à noite, conforme informado por um porta-voz da polícia local. A causa do incêndio ainda é desconhecida. A fumaça do incêndio se espalhou rapidamente pela escada.

Os moradores de um prédio residencial localizado em Marketredwitz (na região de Wunsiedel, nas Montanhas Fichtel) detectaram a fumaça e entraram em contato com os serviços de emergência. Devido à fumaça na escada, os bombeiros foram obrigados a usar uma plataforma giratória para resgatar alguns dos aproximadamente 25 moradores. Cinco pessoas foram levadas ao hospital, suspeitas de terem inalado fumaça. Um menino de 15 anos supostamente sofreu ferimentos leves ao pular de uma janela. Além disso, uma mulher de 33 anos sofreu um choque e também foi hospitalizada.

Os bombeiros implementaram medidas de segurança e evacuaram dois edifícios residenciais adicionais como medida preventiva. Os ocupantes desses edifícios foram autorizados a retornar a seus lares após a extinção do incêndio. Infelizmente, a casa onde o incêndio começou agora é inhabitável. Membros da família próxima, vizinhos e um hotel próximo estão fornecendo abrigo temporário aos moradores afetados. As avaliações preliminares sugerem que os danos estejam entre 50.000 e 100.000 euros.

A equipe de bombeiros que foi ao local utilizou seu equipamento especializado para combater as chamas e prevenir danos adicionais. O incidente serviu como um lembrete da importância de exercícios de incêndio e verificações de segurança regulares em prédios residenciais.

