- Sete pessoas ficaram feridas num acidente na auto-estrada A5.

Um incidente ocorreu na rodovia A5 perto de Alsfeld, no leste de Hesse, causando danos a sete pessoas. De acordo com o relatório da polícia, houve duas colisões consecutivas, cada uma envolvendo três veículos. O incidente começou quando o motorista do primeiro carro teve que reduzir bruscamente a velocidade devido ao congestionamento, o que fez com que os dois veículos atrás dele colidissem por trás.

Os motoristas do terceiro e quarto carros conseguiram parar a tempo. Infelizmente, o motorista do último carro não percebeu os veículos parados à frente e colidiu com eles por trás. Quatro pessoas ficaram feridas de forma moderada e precisaram ser hospitalizadas, enquanto as três restantes tiveram ferimentos leves. Os danos estimados foram de aproximadamente 75.000 euros.

O processo de limpeza e recuperação levou aproximadamente duas horas. O trânsito pesado e o fechamento temporário completo causaram grandes perturbações no trânsito.

A polícia mencionou que a série de colisões foi resultado de vários acidentes na rodovia A5. Apesar do motorista do primeiro carro ter evitado ferimentos, os acidentes subsequentes levaram a danos significativos entre sete pessoas.

