- Servo numa carruagem reflete as circunstâncias atuais para o fim da RDA

Sahra Wagenknecht acusou o governo federal de estar desligado da realidade. Pouco antes das eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia, ela fez essa afirmação em um evento em Dresden, estabelecendo paralelos com o fim da Alemanha Oriental. "Aqueles que viveram o fim da Alemanha Oriental estão tendo flashbacks", afirmou. Wagenknecht continuou: "Parece que os que estão no poder não aguentam mais, eles não estão resolvendo problemas, perderam a visão, o plano para o futuro".

Wagenknecht reconheceu que a República Federal não é a mesma que a Alemanha Oriental, mas viu semelhanças entre 2024 e 1989. "A distância política e cultural entre o governo e a população é imensa", ela explicou a uma agência de notícias alemã. "A incompetência, a política excessiva e a distância da realidade evocam memórias de tempos que se pensava terem passado para muitos alemães orientais. Seja na política externa, na imigração ou na política energética, parece que o governo vive em um mundo completamente diferente".

De acordo com Wagenknecht, as eleições estaduais que se aproximam têm mais importância do que eleições típicas devido ao seu potencial impacto na "coalizão de trânsito" que tem sido criticada por levar o país à crise. Se os partidos da coalizão de trânsito não garantirem assentos nos parlamentos estaduais, Wagenknecht argumentou que não seria possível continuar com o negócio como de costume na zona do governo em Berlim.

Wagenknecht também apontou o dedo para os partidos estabelecidos pelo aumento da extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que inclui elementos de extrema-direita e nazistas. Ela vê a Aliança para o Progresso (BSW) como uma força para mudança, acreditando que eles podem deter a imigração descontrolada semtargetear imigrantes que cumprem a lei e contribuem positivamente para a sociedade.

Wagenknecht recebeu apoio da multidão com suas opiniões sobre a guerra na Ucrânia. Ela condenou o ataque da Rússia, afirmando: "Esta guerra é um crime. Tudo deve ser feito para acabar com esta guerra". No entanto, ela criticou o envio de mais armas como solução.

Na Saxônia e na Turíngia, um novo parlamento estadual será eleito neste domingo. Sabine Zimmermann, ex-membro do Bundestag da Esquerda, está correndo como candidata principal do BSW na Saxônia e o partido poderia potencialmente se tornar parte de um novo governo na Saxônia, com valores de até 15% nas pesquisas.

