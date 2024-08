- Serviços de oração de sexta-feira realizados na Mesquita Azul

Sessões de adoração na frente da renomada Mesquita Azul próxima ao lago externo de Hamburgo agora precisam ocorrer longe da casa de adoração selada. Essa determinação foi emitida pela autoridade de assembleia, como uma condição para a assembleia anunciada na quinta-feira à noite e a oração de sexta-feira, como relatado por um porta-voz da polícia à agência de notícias alemã.

Após a proibição do Centro Islâmico de Hamburgo, rotulado como extremista, e o fechamento oficial da mesquita há cinco semanas pelo Ministério do Interior Federal, fiéis haviam se reunido diretamente na rua Schönes Ausblick para a oração de sexta-feira. A polícia havia fechado as ruas ao redor da mesquita. Os vizinhos haviam expressado insatisfação.

Adoração permitida apenas fora da faixa de rodagem

De acordo com o decreto da autoridade de assembleia, os crentes agora só são permitidos a se reunir em uma área além da faixa de rodagem nas proximidades de Schönes Ausblick/Karlstraße - localizada a duas quadras da zona isolada do IZH. O porta-voz da polícia afirmou, "Essa condição visa minimizar o incômodo para os moradores e partes não envolvidas." Além disso, a autoridade de assembleia ordenou o cumprimento das regulamentações sonoras.

Anteriormente, havia surgido uma disputa sobre jurisdição. "Como envolvia vários eventos religiosos sem comentários explícitos, a prefeitura de Hamburgo-Norte foi temporariamente autorizada a tomar decisões sobre o uso do espaço público e qualquer permissão para uso especial", explicou o porta-voz. No entanto, recentes orações com comentários falados levaram ao retorno da jurisdição à autoridade de assembleia.

Os fiéis pedem: "Queremos nossa mesquita de volta"

Na última sexta-feira, cerca de 100 crentes adoraram e demonstraram pela reabertura da casa de adoração na rua em frente à mesquita. Um cartaz dizia: "Queremos nossa mesquita de volta." "Estamos orando na rua porque não temos outra opção", disse um imame. A mesquita tem grande significado religioso para os muçulmanos xiitas e não deve ser ofuscada por conflitos internacionais.

De acordo com a ordem de proibição do Ministério do Interior, o IZH, controlado por Teerã, busca alcançar objetivos inconstitucionais pela disseminação da ideologia da Revolução Iraniana na Alemanha.

