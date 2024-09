- Serviço religioso inicial realizado na Sinagoga de Potsdam numa sexta-feira

Após a inauguração da sinagoga em Potsdam, as primeiras sessões de culto ocorrerão nas novas instalações tanto na sexta-feira quanto no sábado à noite. O serviço da sexta-feira começará às 18h30, como anunciou o presidente da Associação da Sinagoga de Potsdam, Ud Joffe. A celebração será iniciada com um serviço de oração, seguido por um banquete comunitário. O serviço subsequente ocorrerá na manhã de sábado. Joffe gentilmente convida os participantes a confirmarem presença à comunidade, se possível.

A sinagoga, que custou 17,5 milhões de euros, foi recentemente inaugurada sob a supervisão da polícia. Agora serve como um centro espiritual para diversas comunidades judaicas na cidade, acomodando até 199 pessoas simultaneamente, de acordo com o operador da instalação. O local está sob vigilância policial constante e possui um ponto de verificação de segurança, com janelas à prova de balas.

Após mais de oito décadas dos infames tumultos nazistas, a capital do estado de Brandeburgo agora possui um santuário religioso e cultural para senhoras e senhores judeus. Até agora, Potsdam era a única capital alemã sem uma sinagoga. O que existia era uma humilde casa de oração judaica localizada na universidade. A empreitada de construir a sinagoga foi um desafio,marked by years of disagreements among various Jewish communities, each representing distinct religious streams.

