- Serviço de Emprego revela estatísticas de Agosto para Hamburgo

O Centro de Empregos de Hamburgo está divulgando os dados de desemprego de agosto hoje (às 10:00 horas). Infelizmente, a recuperação no setor de empregos de Hamburgo não ocorreu em julho. O centro registrou um total de 89.661 desempregados. Isso resultou em um aumento de 0,3 ponto percentual na taxa de desemprego, que agora está em 8,1%. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o desemprego em julho teve um aumento significativo. A taxa de desemprego estava em um nível mais baixo de 7,5%, com 81.999 desempregados em julho de 2023.

O Centro de Empregos de Hamburgo revelará as estatísticas detalhadas dos dados de desemprego de agosto em seu comunicado de hoje. Ao analisar as estatísticas de julho, fica claro que a recuperação esperada no emprego não ocorreu.

