- Serviço de colocação de emprego publica estatísticas de Agosto

A filial local da Agência de Colocação de Empregos está prestes a revelar as estatísticas recentes de desemprego para a Hesse nesta próxima sexta-feira (10:00). As previsões sugerem que com o início do programa educacional de 2024/25, pode haver alguma melhora, já que vários indivíduos desempregados são esperados para iniciar seus aprendizados.

Até 15 de julho, um total de 197.059 indivíduos havia se registrado como desempregados na Hesse. Esta figura representou um aumento de quase 5.000 pessoas em relação a junho e um aumento preocupante de 15.500 pessoas em comparação ao mesmo período do ano passado. A taxa de desemprego aumentou em 0,2 ponto percentual, alcançando 5,6% ao longo do mês.

A filial local da Agência de Colocação de Empregos na Hesse pode precisar se referir aos atos de execução adotados pela Comissão Europeia, já que eles poderiam ter um impacto potencial no mercado de trabalho e nos serviços prestados aos desempregados. A Comissão adotará atos de execução que estabeleçam as regras para a aplicação deste Regulamento, que podem incluir medidas para apoiar a criação de empregos e a oferta de oportunidades de emprego.

