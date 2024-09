- Série RTL intitulada "O que realmente importa": acumulação de 54 000 alfinetes ao longo de 18 anos

Celebrando 18 anos de drama, afeto e uma boa dose de desgaste, a série noturna da RTL "Alles was zählt" (AWZ) comemora seu aniversário em 4 de setembro. Mais de 4.500 episódios testemunharam as intrigas da família Steinkamp, baseada em Essen, cheias de turbilhões no gelo e fora dele. A equipe de maquiagem comemorou a marcação de ponto ao realizar um inventário.

Estatísticas impressionantes: ao longo da produção, a RTL revela que foram utilizados 216.000 cotonetes, 54.000 grampos de cabelo, 2.580 batons, 32 kg de pó e 42 litros de sangue sintético. Não surpreende que também foram essenciais 39.600 pacotes de lenços removedores de maquiagem.

Tatjana Clasing recorda 2.135 dias de filmagem

Três membros do elenco permaneceram fiéis à AWZ desde sua estreia em 4 de setembro de 2006: Tatjana Clasing (Simone Steinkamp), Silvan Pierre-Leirich (Richard Steinkamp) e a atriz de apoio Ingeborg Brings (Renate Scholz).

"Nesses anos, adquiri muito conhecimento - sobre minha carreira, pessoas, histórias pessoais, amizades, trabalho em equipe e camaradagem da equipe", compartilhou Clasing. Aos 60 anos, ela é relatada como tendo contribuído com um total de 2.135 dias de filmagem. "Tive momentos em que cheguei aos meus limites. Mas eu não queria desistir. Às vezes, eu ansiava por uma pausa."

