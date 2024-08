- Seleção de RV no Salão de Caravanas: Escolhendo a Caravana Ideal

Os limites da casa estão agora mais populares do que nunca, com o número de motorhomes e caravanas registrados aumentando constantemente. Se você está no mercado para um novo veículo, há uma ampla variedade para escolher.

Essa diversidade é evidente na Feira de Caravanas de Düsseldorf (até 8 de setembro), a maior feira do mundo para a indústria, de acordo com os organizadores. Aqui está uma análise:

Mini-Caravana Leve para Veículos Elétricos

Pessoas que dirigem veículos elétricos apreciarão o peso mais leve possível em sua reboque. Atendendo a essa demanda, o fabricante Adria desenvolveu uma mini-caravana que pesa apenas 750 quilos. Oferece um bloco de cozinha, um banheiro e um grupo de assentos que pode ser convertido em uma cama de casal. Uma pessoa adicional pode dormir em uma espécie de rede acima da cama. A "Aviva Lite 300 LH" da Adria custa cerca de 14.000 euros em sua configuração básica.

Estudo de Design com Cova de Dormir para Crianças

A fabricante de veículos Bürstner batizou um estudo de design de caravana como "Talis", que apresenta recursos únicos: um banco pode ser removido e pendurado do lado de fora do veículo. O mesmo acontece com duas bocas de fogão, permitindo cozinhar ao ar livre. Dentro, uma cama de casal é formada por uma extensão inflável na parte traseira. Abaixo do espaço de dormir dos adultos, há uma espécie de cova de dormir para crianças com duas camas de solteiro e uma cobra de luz na parede.

O "Talis" é projetado para ser facilmente rebocado por veículos elétricos devido à sua forma aerodinâmica e construção leve. No entanto, não está claro quando o protótipo será lançado em grande escala e qual será o preço.

Motorhome de Tração nas Quatro Rodas Sólido

Para indivíduos aventureiros que preferem aventuras off-road, também estão disponíveis motorhomes. A fabricante Eura Mobil está apresentando seu novo modelo "Xtura" na feira, que é de tração nas quatro rodas com base no Mercedes-Benz Sprinter. O corpo é particularmente robusto, permitindo que três pessoas explorem o mundo confortavelmente. No entanto, a diversão de tração nas quatro rodas vem a um custo: o modelo básico custa 145.000 euros.

Furgão para Viagem com Prestígio de Iate

A Malibu está exibindo a van de viagem "Genius 641 LE" na feira de Düsseldorf, que também é baseada no Mercedes Sprinter. Com uma extensão traseira, ela alcança um comprimento de 6,41 metros e oferece espaço suficiente para camas de dois metros. O preço básico é de cerca de 93.000 euros. A variante off-road custa cerca de 150.000 euros.

A fabricante Hobby quer cerca de 70.000 euros pelo seu novo "Prestige Van". O design é elegante e lembra o interior de iates. O layout é clássico: grupo de assentos na área da cabine do motorista, banheiro compacto com chuveiro, camas de solteiro na parte traseira e uma cozinha.

Caravana para Seis Pessoas

A Tabbert está promovendo o modelo "Senara 620 DMK" como adequado para grandes famílias. Com 6,38 metros de comprimento, oferece uma área separável com um quarto, banheiro e um vestíbulo. Os preços começam em 32.100 euros.

Barraca no Teto para Entusiastas do Camping

Inclusive os fãs de acampar no teto de carro não ficarão desapontados na feira. Por exemplo, a empresa Fiamma está apresentando uma atualização de sua barraca no teto "Moonlight", que pode dormir até três pessoas. Pode ser instalada em vans de campistas, SUVs e qualquer veículo com rail do teto. A variante para três pessoas custa cerca de 2.500 euros.

No total, 778 expositores exibirão seus produtos em 16 halls e uma área externa. Além de motorhomes e caravanas, também serão exibidos acessórios, partes de equipamento, barracas e casas móveis. Destinos, campings e estacionamentos para motorhomes também se promoverão na Feira de Caravanas. Em 2023, aproximadamente 254.000 visitantes compareceram ao evento.

A tendência em caravanas: leves e compactas

"Os potenciais compradores podem esperar níveis de preço estáveis e até mesmo ocasionalmente reduzidos de novos caravanas e motorhomes", disse um porta-voz do evento. Uma tendência em caravanas são as trailers leves e compactas, que as tornam adequadas para veículos elétricos.

Nos motorhomes, há uma nova geração de veículos básicos equipados com mais sistemas de assistência e motores mais econômicos em combustível. "A tração nas quatro rodas também está ganhando popularidade", acrescentou o porta-voz.

Até início de 2024, de acordo com a Associação da Indústria de Caravanas (CIVD), havia quase 908.000 motorhomes registrados na Alemanha, além de mais de 770.000 caravanas.

