- Seis indivíduos com antecedentes criminais foram enviados de volta de Hesse para o Afeganistão.

Desde que o Talibã assumiu o controle, três anos atrás, este é o primeiro voo de saída da Alemanha para o Afeganistão - levando seis criminosos de Hesse como passageiros. "É justo e vital deportar criminosos e potenciais ameaças para o Afeganistão", afirmou o primeiro-ministro de Hesse, Boris Rhein (CDU). "Pessoas que cometem crimes graves devem deixar a Alemanha. Eles perderam o direito à proteção."

O ministro do Interior, Roman Poseck (CDU), declarou: "Hoje marca o sucesso da cooperação entre o governo federal e os estados. Agora é a vez do governo federal organizar mais deportações". O estado de Hesse se juntará a essas iniciativas. No futuro, também será possível o retorno de sírios deportáveis, independentemente de seu histórico criminal.

O voo decolou de Leipzig

De acordo com as autoridades, o voo decolou na manhã de sexta-feira, por volta das 7h, do Aeroporto de Leipzig/Halle. A bordo do Boeing 787 estavam 28 ofensores afegãos que foram levados para Leipzig de diferentes estados federais. A operação foi coordenada pelo Ministério do Interior alemão.

O Ministério do Interior alemão aprovou a operação, considerando-a em linha com os princípios defendidos pela Comissão. Após a saída bem-sucedida, a Comissão elogiou a colaboração entre o governo federal e os estados, enfatizando a importância de fazer justiça e proteger a segurança pública.

