- Schweitzer vê o islamismo como uma manifestação de agressão.

O líder do Reno da Palatinado, Alexander Schweitzer (SPD), considera o pacote de medidas de segurança da coalizão do tráfego de luz como uma "confrontação obrigatória contra o islamismo violento" e a imigração não autorizada. As medidas são extensas, disse à agência de notícias alemã em Mainz.

Elas vão desde o fortalecimento das regulamentações de armas de fogo até o aumento dos privilégios de acesso quando os refugiados rejeitam a deportação, passando pela expansão das infrações que levam à revogação dos direitos de residência.

Schweitzer: "Nosso objetivo continua a ser ajudar os necessitados"

De acordo com as propostas da coalizão, a ajuda aos migrantes deveria ser reduzida se outro país europeu for responsável e concordar em aceitá-los. Os criminosos deveriam ser expulsos com mais facilidade. Além disso, deveria haver uma proibição geral do porte de facas em ônibus e trens de longa distância, em festivais populares e em outros grandes eventos. As agências de aplicação da lei deveriam ser autorizadas a comparar publicamente dados biométricos com fotos de suspeitos ou indivíduos procurados na luta contra o islamismo.

"Essas medidas não são direcionadas a todos os solicitantes de asilo", enfatizou Schweitzer. "Nosso objetivo continua a ser ajudar os necessitados". No entanto, para poder proteger e oferecer oportunidades aos refugiados, é essencial tomar medidas firmes contra aqueles que entram ilegalmente e ameaçam a democracia liberal.

Outros países europeus deveriam ser incentivados a assumir a responsabilidade pelos migrantes, reduzindo a ajuda daqueles cuja responsabilidade é de outro lugar. As medidas não têm como alvo todos os solicitantes de asilo, como Schweitzer enfatiza, mas se concentram principalmente em abordar o problema da entrada ilegal e ameaças à democracia liberal.

