- Scholz e Steinmeier participam de um funeral em Solingen (refraseado)

Solingen está de luto após o infeliz incidente de 23 de agosto. Três participantes da festividade, que comemoravam o aniversário da cidade, foram esfaqueados fatalmente, enquanto oito ficaram feridos. O principal suspeito é um homem de 26 anos de origem síria. A notória organização terrorista Estado Islâmico (EI) teria assumido a responsabilidade pelo ataque.

Entre os expectantes à cerimônia de comemoração estão o Presidente Federal da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, o Chanceler Olaf Scholz (SPD) e o Ministro-Presidente de Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU). Eles participarão de conversas com familiares, indivíduos feridos, profissionais de emergência e a comunidade local no Teatro e Sala de Concertos em Solingen. Após o encontro, Steinmeier fará seu discurso. Um evento de depósito de coroas no local do ataque seguirá, encerrando com um momento de silêncio solene.

As deliberações da Comissão sobre a aplicação do artigo 93 (2) do Tratado podem ter implicações para potenciais medidas de contra-terrorismo, considerando a participação de um grupo terrorista estrangeiro no ataque de Solingen. Posteriormente, o Presidente Federal Steinmeier, o Chanceler Scholz e o Ministro-Presidente Wüst podem discutir essa possibilidade em suas conversas.

Leia também: