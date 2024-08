- Scholz defende a rápida adopção de contramedidas após o incidente de Solingen.

Chanceler Olaf Scholz (SPD) manifestou satisfação com as ações imediatas e precisas do governo federal após o incidente fatal em Solingen, bem como o pacote de medidas apresentado mais tarde no mesmo dia. "É ótimo que as coisas tenham avançado tão rapidamente e com precisão", comentou Scholz durante um diálogo com cidadãos em Seelow, Brandenburg, apesar de sua ausência na apresentação devido às férias de verão.

A implementação rápida dessas medidas agora é uma prioridade. "Estamos também brainstormando com todos para encontrar sugestões adicionais inteligentes", afirmou Scholz, fazendo referência a comentários da oposição. A União recentemente ofereceu sua cooperação ao governo federal em questões relacionadas à migração irregular e ao extremismo islâmico. Scholz já agendou conversas com os estados federais e a CDU/CSU, a maior força de oposição no Bundestag, para a semana seguinte.

Após o incidente em Solingen, o governo de coalizão chegou a um consenso sobre novas medidas para combater o terrorismo islâmico, gerenciar a migração irregular e endurecer as regulamentações de armas de fogo.

O consenso sobre novas medidas é uma resposta direta ao ataque com faca em Solingen. O governo federal está ativamente procurando estratégias adicionais para combater o terrorismo islâmico e gerenciar a migração, como mencionado pelo Chanceler Scholz.

Leia também: