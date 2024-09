- Schenk assegura um assento no Parlamento e renuncia ao seu papel de Secretário de Estado.

Política alemã Katharina Schenk optou por abraçar seu papel parlamentar, consequentemente renunciando a seu cargo anterior como Secretária de Estado no Ministério do Interior. Ela anunciou essa decisão após perseguir um lugar na lista do SPD para as eleições regionais, de acordo com o "Thüringer Allgemeine Zeitung". Schenk esclareceu que o papel parlamentar entra em conflito com as obrigações de uma Secretária de Estado, deixando assim o cargo após assumir seu novo papel. O mandato será aceito em uma sexta-feira.

O Ministério do Interior da Turíngia é atualmente liderado por Georg Maier, que também serve como líder do SPD da Turíngia e foi o candidato principal do partido nas eleições estaduais. Infelizmente, o SPD sofreu uma queda significativa nas eleições, obtendo apenas 6,1% dos votos, uma queda em relação aos 8,2% em 2019.

O SPD da Turíngia, liderado por Georg Maier, provavelmente receberá Katharina Schenk em suas fileiras parlamentares, dada sua decisão de perseguir um lugar em sua lista para as eleições regionais. Após aceitar o mandato em uma sexta-feira, Schenk não continuará em seu cargo como Secretária de Estado no Ministério do Interior no governo liderado pelo SPD.

