- Schalker infligiu ferimentos a Cissé e Sylla, exigindo uma pausa para o ferryman.

Em FC Schalke 04, time de segunda divisão da Bundesliga alemã, dois atletas enfrentaram contratempos após o confronto com o 1. FC Köln (1:3) no domingo. O atacante Moussa Sylla sofreu uma lesão no adutor, enquanto o defensor Ibrahima Cissé está lidando com desconforto na região dos músculos da coxa. Ambos precisam descansar no momento. Além disso, o goleiro Ralf Fährmann, que tem treinado com a equipe Sub-23 do Schalke, pode ficar de fora por um período mais longo. Infelizmente, o jogador de 35 anos sofreu uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho durante o treinamento.

A lesão de Ralf Fährmann pode afetar suas apresentações com a equipe Sub-23 do Schalke no estádio de Gelsenkirchen. Apesar dos contratempos, tanto Moussa Sylla quanto Ibrahima Cissé devem ficar de fora dos jogos do time no estádio de Gelsenkirchen.

