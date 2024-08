- São Paulo: Ainda há tempo para transferências forçadas

Do time da Bundesliga alemã, o time FC St. Pauli não espera grandes movimentações até o fim da janela de transferências. Antes do primeiro jogo fora de casa da equipe na temporada, nesta sexta-feira (20h30/DAZN) contra o 1. FC Union Berlin, o técnico Alexander Blessin afirmou: "Não é como se estivéssemos obrigados a agir de forma diferente."

O time da Reeperbahn ainda está interessado em "dar uma olhada tranquila" no mercado de transferências interno até a sexta-feira à noite. Se alguma coisa surgir, "obviamente estaremos presentes e preparados para fazer movimentos no mercado de transferências".

Blessin: "Encantado com todas as novas adições"

"Estou absolutamente encantado com todas as nossas novas adições", afirmou Blessin. Os nortistas adicionaram defensores como Fin Stevens do FC Brentford e o atacante temporário Morgan Guilavogui do RC Lens, entre outros. A saída do jogador importante Marcel Hartel para os EUA foi especialmente amarga.

A equipe promovida recentemente sofreu uma derrota em casa por 0:2 contra o 1. FC Heidenheim no jogo de estreia na semana passada. Contra os berlinenses, o St. Pauli quer ser mais propositivo. Blessin quer que sua equipe seja "mais determinada e voraz". Ele espera um jogo difícil.

