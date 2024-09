- São necessários juízes voluntários provenientes do distrito de Harz.

O Tribunal Administrativo de Magdeburgo está à procura de juízes voluntários, aceitando tanto homens quanto mulheres da região do Harz. Esses voluntários são necessários para ajudar em audiências orais e na tomada de decisões, de acordo com o anúncio do distrito, a partir de 1º de março de 2025 até 28 de fevereiro de 2030.

É importante destacar que indivíduos que sejam cidadãos alemães com 25 anos ou mais e residam na área de influência do tribunal são os procurados. Aqueles interessados em se candidatar ainda podem enviar seus formulários à prefeitura até 21 de outubro deste ano.

Candidatos que residam no Landkreis Harz são encorajados a enviar seus formulários, pois eles atendem aos requisitos do tribunal para voluntários. As audiências orais e a tomada de decisões no Landkreis Harz estão agendadas para ocorrer entre 1º de março de 2025 e 28 de fevereiro de 2030.

