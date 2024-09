- Saída do Enseleit da fracção do FDP no Landtag

Sabiny Enseleit, a atual parlamentar estadual representando o FDP, anunciou sua saída do grupo, segundo um comunicado do líder do grupo. Essa decisão é resultado de uma longa disputa dentro do grupo e da eleição da executiva antes das férias de verão, na qual Enseleit não foi representada. O líder da facção, René Domke, comentou sobre a saída de Enseleit, afirmando: "A ação de hoje é o resultado inevitável desses eventos e não foi uma surpresa para nós." Há rumores não confirmados sobre uma possível mudança para o grupo CDU.

Nas eleições estaduais de 2021, o FDP obteve 5,8% dos votos, garantindo cinco assentos no parlamento de Schwerin. Com a saída de Enseleit, agora restam apenas quatro representantes do FDP. Domke reafirmou: "Continuamos comprometidos e unidos em nossas ações dentro do parlamento estadual."

