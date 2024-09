- Saí da Fração de Esquerda para aumentar o pessoal educativo

O grupo progressista em Brandenburg está defendendo um aumento na ajuda às escolas devido à uma escassez de educadores, sugerindo a adição de mais assistentes e pessoal de apoio. "Estamos faltando professores, e a situação não deve melhorar tão cedo", afirmou a representante da educação do grupo, Kathrin Dannenberg, após uma reunião com a fração do parlamento estadual em Potsdam. As escolas deveriam ter liberdade para contratar mais pessoal, como assistentes e funcionários de apoio. "As estratégias adotadas pelo governo estadual são excessivamente complicadas e estão avançando muito devagar", criticou Dannenberg.

De acordo com o Ministro da Educação Steffen Freiberg (SPD), havia 455 vagas integrais no início do novo ano letivo. Em termos de progresso, a situação pouco mudou em relação ao ano anterior. Freiberg atribuiu a escassez ao aumento significativo do número de alunos matriculados.

Este ano letivo, aproximadamente 5.000 alunos a mais estão sendo instruídos. Paralelamente, de acordo com o ministro da educação, a equipe de professores nunca foi tão grande. Cerca de 3.110 professores foram contratados, com quase 1.700 deles sendo recém-contratados.

Dannenberg destacou que o estado está adiando a onda de vagas do ano passado e que já existem restrições, como na educação integral.

O grupo progressista sugeriu transferir algumas responsabilidades para assistentes de ensino para mitigar a escassez de educadores. A situação atual na educação integral está sob pressão devido ao adiamento do preenchimento das vagas do ano passado.

