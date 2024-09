- Saco de compras de uso individual puxado pelo trem de metrô na entrada da porta

Um homem não identificado encontrou-se numa situação complicada em Munique quando um U-Bahn (trem de metrô) que se aproximava o puxou por vários metros devido à sua insistência em segurar uma sacola de compras cheia que ficou presa na porta. Como consequência de sua teimosia, ele sofreu ferimentos na cabeça que sangraram abundantemente, segundo o comunicado da Polícia Federal. Sua tentativa de entrar no trem foi frustrada quando as portas se fecharam, prendendo sua sacola.

O trem acabou parando após ser acionado um freio de emergência. O homem ferido recebeu atendimento médico dos serviços de emergência no local. Infelizmente, antes da chegada da polícia, ele fugiu do local. A polícia pede que o homem e qualquer pessoa que possa ter testemunhado o incidente na quinta-feira, se apresentem e compartilhem suas informações.

