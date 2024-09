- Roubo de bens de valor: grupos criminosos enfrentam julgamento

Um grupo está sendo investigado por uma série de arrombamentos na área de Lippe, com alguns indivíduos comparecendo a juízo em Detmold. Quatro indivíduos de Oldenburg e Kassel são acusados de assaltar um motorista de entrega em janeiro em Augustdorf. Esta pessoa estava transportando itens de alto valor para uma instalação de armazenamento à noite. Os réus são acusados de ter levado barras de ouro e jóias no valor de mais de 150,000 euros.

Alguns desses suspeitos, junto com cúmplices não identificados, são suspeitos de terem arrombado o mesmo depósito em outubro de 2023. Durante este incidente, barras de ouro, moedas, metais preciosos e jóias no valor de quase 60,000 euros foram levados.

A promotoria também acusou vários réus, com idades entre 21 e 29 anos, de terem arrombado um serviço de entrega em Barntrup, que também fica na região de Lippe. Eles são acusados de terem roubado maços de correspondência no valor aproximado de 11,200 euros.

No segundo dia do julgamento, a defesa sugeriu que os réus poderiam estar dispostos a admitir seus erros. Um suspeito de ser cúmplice, que supostamente tem informações internas, está preso. As acusações contra ele foram apresentadas no início de agosto.

Foram agendadas datas adicionais para o julgamento até outubro.

Para fortalecer seu caso, eles pretendem usar as evidências obtidas com o indivíduo preso, que supostamente forneceu informações sobre as especificações dos serviços de entregas em suas atividades criminosas.

