- Risco potencial de incêndio florestal devido a incêndio de garagem

Um incêndio em uma garagem localizada na periferia de uma floresta em Baixa Baviera desencadeou uma resposta significativa dos bombeiros. Havia a possibilidade de as chamas se espalharem para a floresta, de acordo com um porta-voz da polícia. Como resultado, bombeiros estacionados em Ortenburg, no distrito de Passau, começaram a gerenciar o fogo do lado da floresta, impedindo que as chamas se aproximassem da floresta, disse o oficial.

No início, era incerto se o corpo de bombeiros poderia proteger a casa adjacente das chamas. No entanto, foi confirmado que não houve vítimas, de acordo com a polícia. Os danos são previstos em dezenas de milhares de dólares.

De acordo com as autoridades, o inquilino identificou o fogo e discou o número de emergência. Os investigadores presumem que um defeito em um eletrodoméstico pode ter provocado o incêndio. Não foram encontradas sinais de incêndio criminoso, de acordo com outros relatórios.

Dado o fim de semana chegando, o risco de incêndios florestais está aumentado devido à secura e às temperaturas elevadas. Como resultado, o governo do distrito de Baixa Baviera ordenou duas missões de vigilância aérea. De cima, potenciais ameaças a um incêndio florestal devem ser identificadas e monitoradas, como anunciou o governo.

O porta-voz da polícia pediu aos moradores da região que fiquem informados sobre qualquer atividade suspeita devido ao incidente do fogo. A polícia aumentou as patrulhas na área para garantir a segurança pública e prevenir qualquer possível tentativa de incêndio criminoso.

Leia também: