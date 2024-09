- Retorno da Rosa Pecadora Vermelha no público: declara compromisso com a melhoria

Antes do jogo no hotel, o técnico Marco Rose elogiou o árbitro Matthias Jöllenbeck pelo seu progresso, mas as coisas pioraram algumas horas depois. O emocionado técnico de Leipzig recebeu um cartão vermelho durante sua vitória por 3 a 2 contra o Bayer Leverkusen no jogo principal, sendo obrigado a assistir ao restante do jogo das arquibancadas.

"Totalmente minha culpa. As novas regras são claras. Eu pretendia discutir após o cartão amarelo, mas não deu certo", explicou Rose à Sky TV. Ele acrescentou: "Eu aceito. Eu mereci naquele momento específico". Jöllenbeck, que já estava assistindo, ouviu.

Rose assume a culpa: Era óbvio o que viria a seguir

Na temporada passada, Rose recebeu quatro cartões amarelos e ficou de fora de um jogo como consequência. "O engraçado é que hoje nos encontramos ao meio-dia, ficamos no mesmo hotel que os árbitros. Eu disse a eles: 'Este ano será diferente'. Agora me vejo na posição de ter que pedir desculpas e corrigir minhas palavras porque, no final das contas, era óbvio o que iria acontecer", disse Rose: "Eu aceito o cartão vermelho, prometo melhorar. Eu sou quem eu sou. Se eu tropeçar, então eu posso admitir. Neste caso, eu fiz".

"Apesar de sua promessa de melhora, o técnico Rose acabou novamente em uma situação disciplinar durante o jogo".

"Determinado a aprender com seus erros, Rose jurou se concentrar em melhorar sua conduta nas laterais para os jogos futuros".

