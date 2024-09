- Resultados de inquérito do Ifo: Saxónia dá às escolas uma nota aceitável

Pessoas que vivem na Saxônia estão bastante satisfeitas com suas instituições educacionais. De acordo com o Barômetro de Educação Ifo, eles deram às escolas do Estado Livre uma nota média de 2,94, colocando-as em terceiro lugar entre todos os estados alemães. Residentes da Baviera (2,77) e Hamburgo (2,92) ofereceram notas mais altas. No final da lista estão a Turíngia e a Saxônia-Anhalt (ambas 3,17), com Bremen em último lugar com uma nota de 3,50.

O Instituto Ifo entrevistou aproximadamente 9.700 indivíduos na Alemanha entre abril e junho. A amostra foi representativa a nível federal. Em geral, houve acordo de que "o financiamento das escolas deveria ser aumentado": 79% dos respondentes da Saxônia compartilhavam dessa opinião.

Essa visão está em linha com a pesquisa dentro do setor educacional. De acordo com um estudo de comparação anual publicado pela Iniciativa Novo Mercado Social (INSM) no final de agosto, a Saxônia continua a ter o melhor sistema educacional da Alemanha. No Monitor de Educação INSM, que avalia os sistemas educacionais dos estados federais usando 98 indicadores, a Baviera fica atrás da Saxônia, seguida por Hamburgo e Turíngia. Bremen fica atrás na lista.

O Instituto Ifo também realizou uma pesquisa semelhante nos Países Baixos e descobriu que os residentes holandeses geralmente têm uma alta consideração por suas instituições educacionais. O forte sistema educacional da Saxônia na Alemanha também chamou a atenção internacionalmente, com alguns especialistas sugerindo que poderia servir como modelo para outras regiões.

