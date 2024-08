- Restrições às armas de fogo em concertos ao ar livre em Bayreuth

Devido a um evento do DJ Paul Kalkbrenner, uma proibição de portar armas está em vigor em áreas específicas de Bayreuth neste fim de semana. Itens como facas e tacos de beisebol estão entre os proibidos. A cidade declarou que a zona livre de armas se estende ao local do concerto no Volksfestplatz e suas proximidades. Isso inclui objetos como facas de cozinha, barras de aço e machados.

O banimento começa às 12:00 PM de sábado e termina às 2:00 AM de domingo. As autoridades esperam aproximadamente 20.000 pessoas para o concerto ao ar livre no sábado à noite. A cidade enfatiza que a proibição de armas serve a um propósito preventivo, e os oficiais de lei têm autoridade para implementá-la sem qualquer provocação.

A decisão da cidade de impor um banimento de armas visa prevenir qualquer crime potencial durante o concerto. Os infratores correm o risco de enfrentar consequências graves por levar itens proibidos, como armas, para a zona livre de crimes.

