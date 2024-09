Eleições Governamentais Locais ou Eventos de Votação Regionais - Resposta na região Nordeste: Objetivos limitados e marcação de limites

De acordo com o ministro-presidente de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Manuela Schwesig, os resultados das eleições em Saxônia e Turíngia são "alarmantes". A política do SPD expressou sua preocupação, afirmando: "É uma situação terrível para todos os democratas quando um partido classificado como de extrema direita ganha a maior influência na Turíngia". Após as primeiras projeções, ela observou que, na Saxônia, as pessoas apoiam seu ministro-presidente em tempos difíceis.

Em contrapartida, o SPD conseguiu atingir sua "expectativa mínima". Schwesig elogiou os esforços dosCampaigners em ambas as Turíngia e Saxônia, que tiveram que enfrentar uma forte tendência federal.

A líder da fração Verde, Katharina Horn, destacou que, pela primeira vez na história da República Federal, o AfD, um partido de extrema direita e antidemocrático, emergiu como a maior força em um parlamento estadual. Além disso, ela observou que extremistas e apoiadores de Putin também se saíram bem na Saxônia. Horn e seu co-líder de fração, Ole Krüger, agora estão defendendo discussões construtivas entre democratas para construir um governo estável.

De acordo com o líder da fração CDU no parlamento estadual de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Daniel Peters, os democratas cristãos permanecem o último partido do povo no Leste. Apesar da empolgação com a vitória da CDU, ele reconheceu que formar o governo em Erfurt e Dresden será complexo. Os partidos de esquerda e alianças sofreram consequências graves.

De acordo com Leif-Erik Holm, presidente estadual do AfD na Saxônia e Turíngia, os resultados das eleições representam um "terremoto político". O desejo das pessoas por políticas diferentes não pode mais ser ignorado. Holm afirmou: "Os cidadãos estão cansados do controle político e ansiosos por mudanças". Como resultado, eles apoiaram o AfD - não por protesto, mas por convicção.

Holm afirmou que não haverá "negócios como de costume" ao lidar com o AfD. Portanto, ele encoraja outros partidos, incluindo Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, a respeitar os desejos dos eleitores e abandonar a "mentalidade divisiva".

Dado o terremoto político na Turíngia e na Saxônia, formar um governo estável exigirá pesadas negociações e compromissos entre os partidos democratas restantes, reconhecendo as preocupações e desejos dos eleitores.

