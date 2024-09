- Renânia: Assalto violento a sinais de trânsito

Durante uma forte chuva e trovões ensurdecedores, o almoço político na festa folclórica Gillamoos em Abensberg, na Baixa Baviera, teve início. O ministro-presidente da Hesse, Boris Rhein (CDU), iniciou o evento com críticas duras às partidos que compõem a coalizão de sinais de trânsito de Berlim.

"As ações desastrosas dos sinais de trânsito em Berlim estão se tornando um problema político sério", afirmou Rhein, que entrou na tenda do festival da CSU acompanhado de marchas de desfile da Baviera, ao lado de seu colega da Baviera, Markus Söder (CSU).

"Precisamos de uma política com convicção, precisamos de uma política com peso", declarou Rhein. Os esforços de Markus Söder na Baviera são o oposto do que os sinais de trânsito estão fazendo em Berlim. Ele acusou os Verdes de quererem um país diferente. "Faz uma diferença significativa quem lidera o país."

Antes, Rhein havia se posicionado contra Söder na questão crucial do candidato a chanceler da União. "A CDU é muito forte na Saxônia, e na Turíngia, uma política produtiva sem nós é impossível", disse Rhein ao grupo de mídia Funke. "Isso é um feito claro do nosso presidente Friedrich Merz."

