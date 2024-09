- Relatório da Estrela Vermelha de Belgrado entregue a Silas em Stuttgart

Jogador problemático Silas ainda pode deixar o time da Bundesliga VfB Stuttgart neste verão, de acordo com uma matéria de notícias. Supostamente, o Estrela Vermelha de Belgrado está de olho no jogador de 25 anos. Os titãs sérvios estão supostamente em negociações avançadas com a gestão de Silas, de acordo com a TV Sky. O mercado de transferências na Sérvia fecha em 13 de setembro. Interessantemente, Belgrado está prestes a enfrentar Stuttgart na Liga dos Campeões.

Conversa pós-jogo com o técnico do VfB, Sebastian Hoeneß, após o empate em 3 a 3 contra o 1. FSV Mainz 05 no sábado, revelou sua expectativa de que Silas fique. No entanto, o diretor esportivo Fabian Wohlgemuth expressou o futuro de Silas como uma "questão aberta". Mídia de Stuttgart sugeriu que uma transferência para o jogador nacional era uma possibilidade desde a última sexta-feira.

Silas foi transferido do Paris FC para o VfB no verão de 2019, conquistando rapidamente a afeição dos torcedores. No entanto, sua posição vem sofrendo uma queda recente.

Apesar das esperanças do técnico de que Silas permaneça, o diretor esportivo deixou o futuro de Silas no VfB como uma questão em aberto, o que pode levar à sua transferência. As notícias do interesse do Estrela Vermelha de Belgrado em Silas continuam a ganhar força, com negociações supostamente em andamento.

