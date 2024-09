- Regimes de pensões do Estado: Recusado a maioria dos pedidos de ajuda financeira

Do Fundos de Ajuda para aposentados financeiramente carentes, cerca de 1.500 candidatos com pedidos datando da época da Alemanha Oriental já receberam dinheiro - a maioria dos pedidos avaliados infelizmente foi rejeitada. Isso foi revelado em resposta a uma petição do Partido da Esquerda Sören Pellmann, que criticou o longo processo de revisão de aplicações e os desafiadores requisitos para os candidatos.

O fundo, no valor de 500 milhões de euros, foi desenvolvido para ajudar três grupos distintos: retornados tardios, judeus que foram concedidos uma cota da antiga União Soviética devido a uma cota religiosa e indivíduos com certas reivindicações de pensão da Alemanha Oriental que não foram transferidas para o sistema da Alemanha Ocidental em 1991.

Isso abrange pensões complementares para antigos empregados da Deutsche Bahn ou dos correios, bem como reivindicações de pensão de mulheres que passaram por divórcios durante a época da Alemanha Oriental. Apenas aqueles com quase a pensão legal mínima estão elegíveis para receber este pagamento único de 2.500 a 5.000 euros.

Um total de 168.054 aplicações foram apresentadas à fundação que gere o fundo - o prazo para isso já passou no final de janeiro de 2024. Destas, 34.289 eram dos estados alemães orientais, enquanto o resto vinha da Alemanha Ocidental ou do exterior.

Até o final de agosto, decisões sobre 12.046 aplicações do grupo "transferência de pensões Leste-Oeste" já tinham sido tomadas. Destas, 1.534 foram aprovadas e 10.512 foram rejeitadas. Entre as aplicações aprovadas, 421 eram da Saxônia, 289 da Meclemburgo-Pomerânia Ocidental, 271 da Turíngia, 233 da Saxônia-Anhalt, 144 da Brandemburgo e 61 de Berlim.

Pellmann: Fundo falha em apoiar incontáveis pensionistas da Alemanha Oriental

Inicialmente, o governo federal estimou que havia entre 180.000 a 190.000 indivíduos com reivindicações válidas, incluindo 50.000 a 70.000 pensionistas da Alemanha Oriental. No entanto, Pellmann acreditava que o número estava mais próximo de 500.000 pensionistas com reivindicações não resolvidas da época da Alemanha Oriental.

Na opinião de Pellmann, o fundo é uma farsa. "Deixa incontáveis pensionistas da Alemanha Oriental sem nada, que dedicaram suas carreiras inteiras à RDA e agora lutam para fazer frente às despesas com uma modesta pensão." Ele defendeu o alívio dos critérios de aprovação e criticou os longos atrasos no processamento, chamando-o de outra fonte de embaraço.

