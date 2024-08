- Região Sul defende revisão da regulamentação de entrada de imigrantes

Marcos Söder, Ministro-Presidente da Baviera e líder do partido CSU, voltou a pressionar o governo federal para uma revisão fundamental da política migratória. Ele sugeriu medidas como repatriações nas fronteiras, revisão da lei de asilo, celebração de acordos de repatriação com países de origem e ampliação da lista de países seguros de origem. Até agora, o governo federal tem sido relutante em aceitar essas propostas.

Söder reconheceu que o pacote de asilo recente do governo federal contém alguns aspectos promissores, mas ainda não é suficiente. "Está na hora de uma mudança abrangente na política migratória. A lei de asilo precisa ser atualizada, ela está desatualizada. Devemos enviar de volta para a Alemanha quem não tiver um pedido de proteção genuíno, como aqueles de um país seguro de terceira via", afirmou ele.

Söder expressou dúvidas sobre as verdadeiras intenções do Chanceler Federal Olaf Scholz (SPD) em engajar-se em discussões sobre o assunto. "Considerando as eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia, eu aconselharia Scholz a evitar manobras táticas. Eu questiono se sua oferta é genuína", comentou Söder.

Söder acusou a coalizão do semáforo de estar emperrando novamente.

Scholz havia sugerido anteriormente cooperação, mas nada foi feito desde então. "Foi apenas mais uma promessa vazia: muita promessa, mas nada de concreto", comentou Söder no jornal.

"As decisões atuais da coalizão do semáforo podem representar um primeiro passo, mas não são suficientes. Além disso, é incerto se eles realmente as colocarão em prática. Já vimos esse padrão com a coalizão do semáforo antes - primeiro acordo, depois tudo emperra novamente", acrescentou ele.

De acordo com Söder, o governo federal poderia implementar rapidamente políticas para facilitar repatriações nas fronteiras. "Podemos implantar centros de detenção e cartões de pagamento em todo o país em pouco tempo. Podemos negociar o retorno de seus cidadãos com a Síria e o Afeganistão. Tudo é possível, e o impacto seria significativo", concluiu Söder.

A União Europeia poderia desempenhar um papel crucial na facilitação de acordos de repatriação com países de origem, segundo Söder. Com a influência e o poder diplomático da UE, ela poderia ajudar a acelerar o processo de retorno daqueles sem pedidos de proteção para países seguros de terceira via.

Apesar da relutância do governo federal em aceitar as propostas de Söder, a União Europeia pode oferecer uma abordagem mais favorável à reforma da política migratória.

