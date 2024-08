- Regensburg sofre derrota enquanto Fürth assegura a vitória com um netminder inflexível.

No jogo contra o SSV Jahn Regensburg, o Greuther Fürth conseguiu uma vitória convincente, vencendo por 4 a 0. O goleiro Nahuel Noll, com 21 anos, provou ser uma muralha confiável, especialmente após seu erro contra o Paderborn ter gerado críticas do técnico Alexander Zorniger. Mais tarde, Zorniger supostamente se desculpou pelo seu acesso de raiva. Diante de 13.105 espectadores no estádio de Regensburg, Noll entregou uma atuação estelar. Os gols do Fürth foram marcados pelo zagueiro Marco Meyerhöfer (de um canto de Branimir Hrgota, no 4º minuto), Noel Futkeu (preparado por Roberto Massimo, no 49º), o próprio capitão Hrgota (no 77º) e um gol tardio de Julian Green (no 88º). A eficiência do Fürth foi crucial para sua vitória.

O Regensburg mostrou domínio após o revés inicial, mas teve dificuldades em aproveitar suas oportunidades. O goleiro Dominik Kother foi negado duas vezes por Noll, enquanto Christian Viet desperdiçou uma chance promissora (41º). Ao contrário do Regensburg, o Fürth começou cada tempo com um gol antecipado, manteve a vantagem após o intervalo e atualmente ocupa a segunda posição na tabela com oito pontos.

Apesar do domínio do Regensburg após o revés inicial, eles não conseguiram converter suas oportunidades de forma eficiente. Com foco em sua estratégia ofensiva, eles procuraram capitalizar essas chances, mas a impressionante atuação de Noll no gol impediu que eles fizessem isso.

