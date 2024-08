- "Redução inadequada": a duração do período de transferência é reduzida

O técnico do Wolfsburg, Ralph Hasenhüttl, defende a conclusão antecipada da janela de transferências no futebol de elite internacional. Em sua opinião, as aquisições de jogadores deveriam ser permitidas apenas antes do início de uma nova temporada.

Ele considera o prazo no final de agosto "totalmente inadequado", como declarou em sua coletiva de imprensa antes do jogo da Bundesliga contra o Holstein Kiel (sábado, 3:30 PM/Sky). "Acho que não faria diferença se resolvêssemos toda a questão um mês antes. Assim, você teria algumas semanas para se familiarizar com sua equipe, e no primeiro dia de jogos, você saberia: esta é sua equipe". No entanto, "é muito difícil para todos os técnicos" na forma atual.

Hasenhüttl tem experiência com o Southampton na Premier League inglesa. Ele só vê uma redução do período da janela de transferências como viável "se todas as outras ligas fizerem o mesmo". Ele lembrou: "Uma vez tivemos a situação na Inglaterra em que terminamos mais cedo, mas as outras ainda tinham a janela de transferências ativa. Foi um desastre, pois os jogadores continuavam a sair de nós um a um".

Hasenhüttl, que treinou na Bundesliga de Baixa Saxônia e anteriormente na Premier League inglesa com o Southampton, defende fortemente uma redução unificada do período da janela de transferências em ligas de elite internacionais, incluindo a de Baixa Saxônia. Ele acredita que concluir as aquisições de jogadores um mês antes, como fizeram na Inglaterra antes, daria aos técnicos mais tempo para se familiarizar com suas equipes.

Leia também: