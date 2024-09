- Recurso de reembolso do financiamento estatal: Ryanair faz anúncio

Ryanair declarou sua intenção de contestar uma decisão da Comissão Europeia que obriga a companhia aérea a reembolsar €13-€14 milhões em subsídios. "Vamos recorrer à Justiça Europeia contra a afirmação da Comissão de que certos contratos de serviços de marketing antiquados envolvendo a Ryanair foram considerados subsídios", afirmou a empresa. Esta disputa diz respeito ao Aeroporto de Frankfurt-Hahn, localizado na Renânia-Palatinado.

De acordo com a Comissão Europeia, a Ryanair e o "Aeroporto de Frankfurt-Hahn" são obrigados a reembolsar cerca de €15 milhões em subsídios devido à distorção do mercado. Os juros também se aplicam a este reembolso. Acordos de apoio foram assinados entre 2005 e 2017, durante os quais a Renânia-Palatinado concedeu terras ao aeroporto sem qualquer compensação. A Ryanair se beneficiou de acordos de marketing e auxílio de treinamento. Os fundos devolvidos devem restaurar a justiça do mercado.

A decisão da UE não é dirigida à administração do aeroporto

Um porta-voz do aeroporto, que mudou o nome do aeroporto para Triwo Hahn Airport no ano passado, afirmou: "Não somos o destinatário pretendido da decisão da UE. Não somos os legítimos herdeiros". O aeroporto declarou falência no outono de 2021 e agora é gerido pela empresa Triwo Hahn Airport GmbH.

O antigo administrador da falência da Frankfurt-Hahn Airport GmbH afirmou: "As razões por trás da decisão da Comissão Europeia ainda não estão disponíveis. Além disso, é incerto se e como potenciais recursos legais contra esta decisão existem ou foram apresentados". A situação continua a ser revista pela equipa jurídica da administração da falência.

A UE tem políticas rigorosas quando um país considera financiar empresas domésticas. Isso visa prevenir, por exemplo, que países mais ricos como a Alemanha concedam vantagens indevidas às suas empresas, superando assim a concorrência.

