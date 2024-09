- Recuperação bem sucedida do Verity das profundezas do Mar do Norte

Após um acidente náutico cerca de onze meses antes, no Mar do Norte, o navio mercante "Keenness" havia afundado. Recentemente, foi recuperado. Um dos mais resistentes guindastes flutuantes da Europa levantou os últimos destroços com correntes pesadas da água, colocando o segmento da proa, a parte frontal do navio, em uma plataforma, como anunciou um porta-voz da Direção Geral de Via Navegável e Navegação. No interior, a busca pelos marinheiros perdidos continua - três membros da tripulação do "Keenness" ainda estão desaparecidos.

As autoridades presumem que esses homens morreram no incidente, assim como os dois marinheiros cujos corpos já foram encontrados. Em homenagem aos mortos e aos desaparecidos, o pastor Martin Struwe, da Missão dos Marinheiros, liderou um serviço memorial a bordo de um navio perto do local do acidente. Os presentes a bordo do navio observaram um minuto de silêncio. O pastor também falou sobre os perigos enfrentados pelos marinheiros: mau tempo, acidentes, pirataria, crises e conflitos.

Durante as operações de salvamento, o segmento de popa do navio, que havia se partido submerso, foi extraído primeiro do leito marinho. O local do impacto é evidente. É redondo, com cerca de 4 metros de raio, e mostra onde o navio mercante "Keenness" foi atingido. A brecha no casco é visível. "Era óbvio que se podia olhar para fora novamente", afirmou Lea Beyling, investigadora da Agência Federal de Investigação de Acidentes Marítimos, que examinou o local a bordo de outro navio. De acordo com ela, a entrada rápida de água no porão de carga fez com que o navio afundasse.

Aproximadamente 70 pessoas, incluindo mergulhadores, trabalharam em turnos para a operação de salvamento. Devido às janelas curtas para trabalho subaquático durante a mudança entre maré alta e baixa, a operação enfrentou desafios. "O maior desafio é o tempo no Mar do Norte, pois é imprevisível", disse Marc Antony Rooijakkers, líder do salvamento, situado perto do local do acidente.

As operações para extrair a parte frontal do navio começaram tarde na noite de terça-feira. Finalmente, o guindaste, como afirmado pela Direção Geral de Via Navegável e Navegação, capaz de levantar até 2.200 toneladas, manobrou os destroços da profundidade da água. Todo o naufrágio agora será transportado para os Países Baixos para descarte adequado.

As investigações sobre a causa do acidente estão em andamento.

As razões por trás da terrível colisão dos dois navios mercantes ainda são desconhecidas. Em conjunto com uma autoridade do Reino Unido e uma autoridade nas Bahamas, a Agência Federal de Investigação de Acidentes Marítimos está investigando o incidente, como relatado pela investigadora Beyling. No entanto, a data de publicação do relatório permanece incerta.

No entanto, é estabelecido que o navio mercante "Keenness" e o navio mercante "Polesie" colidiram pela primeira vez na madrugada de 24 de outubro de 2023, no Mar do Norte. O "Keenness", com sete membros da tripulação e uma carga de 187 bobinas de aço, afundou. Imediatamente, navios e um helicóptero da Marinha Alemã foram enviados para procurar o navio. As más condições climáticas complicaram a missão. Duas pessoas foram resgatadas da água, e cinco membros da tripulação foram declarados mortos pelas autoridades. Três desses indivíduos ainda estão desaparecidos, com seus corpos ainda não encontrados.

O "Polesie", com 22 pessoas a bordo, conseguiu flutuar após o incidente. Com 190 metros de comprimento, é significativamente maior que o "Keenness". Inicialmente registrado em Hamburgo, navegava para La Coruña, Espanha, sob a bandeira das Bahamas. O navio mercante "Keenness", enquanto isso, era operado pela empresa de navegação britânico-dutch Faversham Ships e estava a caminho de Immingham, um porto na costa norte do mar da Inglaterra.

A localização dos destroços do "Keenness" a cerca de 40 metros abaixo da água foi identificada após o acidente. Esta área, a cerca de 22 quilômetros a sudoeste da ilha alta do mar de Helgoland e a 31 quilômetros a nordeste da ilha de Langeoog, é uma das zonas marítimas mais movimentadas do mundo. Devido ao potencial perigo à navegação, o naufrágio exigia salvamento. Esta operação, que exigiu empresas especializadas, demorou vários meses e envolveu a remoção de substâncias perigosas e a recuperação da carga do navio mercante. Em seguida, começaram os preparativos para levantar os naufrágios da água.

As estimativas colocam o custo total do salvamento em cerca de 12,5 milhões de euros. A maior parte desta despesa será suportada pelo governo federal, com o seguro cobrindo aproximadamente 2,3 milhões de euros.

Os seguintes custos serão acrescidos às despesas da operação de salvamento: as taxas da Equipe Especial de Busca Interna contratada para inspecionar o segmento da proa recuperado em busca dos membros da tripulação desaparecidos.

Após a conclusão da operação de salvamento, as investigações adicionais envolverão a examinação dos segmentos recuperados do "Keenness" para revelar mais detalhes sobre a colisão, de acordo com o acordo feito com a equipe de investigação conjunta.

