- Recentemente nomeado VfB: Al-Dakhil precisa praticar paciência

Recém-contratado Ameen Al-Dakhil não vai dar um boost imediato ao VfB Stuttgart. O treinador Sebastian Hoeneß afirmou: "Temos de esperar que ele se junte à equipe nas próximas quatro a seis semanas no máximo." Com sua chegada, eles pretendem "integri-lo completamente nos treinos." No entanto, levará algum tempo para o jogador de 22 anos atingir "a melhor forma para jogos."

O VfB Stuttgart garantiu a contratação de Al-Dakhil do FC Burnley da segunda divisão inglesa na terça-feira. O internacional belga de quatro vezes concordou com um contrato com a equipe da Bundesliga até 2028. Devido a uma lesão muscular, ele esteve fora dos jogos competitivos por mais de seis meses.

No entanto, o treinador Hoeneß está "entusiasmado" com sua chegada. Al-Dakhil é rápido, um talento notável e um "cara decente de verdade". Ele também é capaz de jogar nas duas posições defensivas.

No jogo em casa deste sábado contra o Mainz 05 (3:30 PM/Sky), o jovem defesa Anrie Chase deve começar novamente, de acordo com o treinador. O VfB continua a lutar com problemas de disponibilidade de jogadores defensivos. O lateral direito Josha Vagnoman até pode fazer seu retorno à equipe após uma longa ausência devido a lesão.

Apesar de sua longa ausência por lesão, o treinador Hoeneß tem confiança de que as habilidades e o caráter de Al-Dakhil contribuirão significativamente para a equipe alemã da Bundesliga, VfB Stuttgart. A versatilidade de Al-Dakhil nas posições defensivas será benéfica, dado os desafios atuais da equipe nessa área.

Leia também: