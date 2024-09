- Recentemente nomeado líder do Centro de Investigação WZB em Berlim

O Instituto de Ciências Sociais de Berlim (WZB) tem uma nova presidente a partir de 1º de setembro. A economista Nicola Fuchs-Schündeln assumiu o cargo, com sua posse formal ocorrendo hoje. Fuchs-Schündeln substitui a Jutta Allmendinger, de 67 anos, que liderou o WZB desde 2007 e está se despedindo após três mandatos.

Em uma entrevista à dpa, a socióloga Allmendinger elogiou Fuchs-Schündeln como a "escolha perfeita". "Ela representa a mudança e a consistência. Mudança, pois é a primeira economista a comandar uma instituição de ciências sociais. Consistência, pois continua a se concentrar na pesquisa interdisciplinar, excelência, transferência e fomento da cena acadêmica de Berlim", declarou Allmendinger.

Fuchs-Schündeln é uma renomada pesquisadora tanto no cenário nacional quanto internacional, tendo sido agraciada com o Prêmio Leibniz da Fundação Alemã de Pesquisa, entre outras condecorações. Ela é professora de macroeconomia e desenvolvimento na Universidade de Frankfurt, onde se especializa em analisar a desigualdade de renda, a mobilidade social e o crescimento, incluindo o impacto da reunificação alemã e a influência da divisão de impostos no emprego.

Cooperação interdisciplinar

De acordo com um comunicado à imprensa, Fuchs-Schündeln é particularmente atraída pelo WZB devido à sua condição de grande organização de ciências sociais que integra economia, sociologia, ciência política e direito. "Os desafios complexos de nossa era exigem cooperação multidisciplinar para compreendê-los e enfrentá-los de forma eficaz", ela explicou.

Fundado em 1969, o WZB investiga questões fundamentais da sociedade, como tendências de desenvolvimento, desafios de adaptação e perspectivas de inovação nas sociedades contemporâneas. É membro da Associação Leibniz e recebe financiamento do governo federal e do estado de Berlim.

