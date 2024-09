- Recentemente instalado memorial em homenagem aos sofrimentos das vítimas da Gestapo

Uma nova placa comemorativa homenageia as vítimas da Gestapo em Trier. Essa placa recentemente instalada fica no próprio prédio que serviu como sede principal da Gestapo de 1935 a 1944. Atualmente, o local também abriga o escritório regional do promotor público. A Gestapo, também conhecida como polícia secreta do estado, foi a agência de aplicação da lei política do regime nazista de 1933 a 1945.

No final de 2014, uma placa memorial provisória foi erguida na fachada do edifício. Infelizmente, a placa desapareceu no outono de 2021, deixando o Promotor Público Sênior Peter Fritzen para informar que "nenhum criminoso foi identificado". Há uma forte suspeita de que alguém teve um problema com o passado sombrio do edifício sendo homenageado no presente.

O escritório do promotor público de Trier liderou a revelação desta placa de substituição, que foi posicionada mais alto no edifício, aninhada entre duas janelas. "Isso contribui para garantir que o passado nunca seja esquecido", declarou Fritzen. O escritório do promotor público está interessado em perpetuar a história sombria associada ao edifício.

A pedido do escritório do promotor público de Trier, historiadores da Universidade de Trier têm investigado diferentes aspectos da Gestapo na cidade desde 2012. O catalisador para esse trabalho exploratório foi a transferência do escritório do promotor público para Christophstraße 1 no final de 2011. Após inspecionar os níveis subterrâneos do edifício, o escritório do promotor público descobriu a inscrição "Gestapo" em uma porta de metal, o que os levou a procurar historiadores para registrar a presença da Gestapo em Trier.

Vários projetos esclarecedores surgiram desde então, como a criação do centro de pesquisa e documentação SEAL (Estruturas e Memória, História Aplicada e Ensino Digital) na Universidade de Trier em 2019. Agora, o centro SEAL se dedica a uma variedade de projetos relacionados à educação política, investigação histórica e cultura memorialista relacionados ao período nazista e seu aftermath na Grande Região.

Desde o final de 2014, uma exposição com 14 painéis sobre a polícia do estado em Trier também está em exibição dentro do edifício Christophstraße 1.

