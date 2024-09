- Receita de cinema: Os profissionais médicos precisam estar mais conscientes das segundas opiniões

É necessária uma cirurgia, uma consulta com um especialista poderia ser uma opção para um procedimento de cateter, ou talvez medicamentos sejam suficientes? Diferentes médicos podem ter opiniões variadas sobre isso. No entanto, poucos pacientes em Baden-Württemberg procuram uma segunda opinião ou consultam outro médico antes de uma operação, de acordo com descobertas recentes. Isso pode ser devido ao fato de que não há médicos suficientes destacando essa opção, sugere o representante da Techniker Krankenkasse (TK) em Baden-Württemberg.

Desde 2019, os pacientes têm a chance, sem custos adicionais, de obter uma segunda opinião sobre certas operações planejadas através de sua seguridade social.

No ano passado, cerca de 7.000 pacientes no sudoeste foram informados por profissionais de saúde sobre a possibilidade de uma segunda opinião. Isso dizia respeito principalmente a substituições de juntas de joelhos (cerca de 2.000), artroscopia de ombro (1.800) e cirurgias na coluna (1.600). No entanto, isso é em comparação com os aproximadamente 150.000 procedimentos realizados, para os quais essa oportunidade de opinião secundária estava disponível.

Os pacientes não são obrigados a aceitar essa oferta

De acordo com Nadia Mussa, chefe da representação da TK Baden-Württemberg, os médicos tratantes são obrigados, em certas circunstâncias, a informar os pacientes pelo menos dez dias antes da operação que uma consulta com um profissional qualificado é possível. Essa consulta pode então ser aceita ou recusada.

"As oportunidades legais devem ser utilizadas para minimizar ao máximo as operações desnecessárias e os riscos relacionados", disse Mussa. Os pacientes não precisam visitar uma clínica para isso. "A segunda opinião também pode ser obtida por meio de consulta de vídeo". Os profissionais médicos fornecerão todos os achados necessários para a segunda opinião por solicitação.

Os dados da TK não mostram por que a informação é distribuída com parcimônia nas clínicas médicas. "Ainda não temos uma forte cultura de segunda opinião na Alemanha. A conscientização sobre essa opção precisa se espalhar", disse Hubert Forster, porta-voz da representação da TK Baden-Württemberg. "Os benefícios são claros".

A associação hospitalar Baden-Württemberg (BWKG) compartilha dessa visão. "Eu acredito que todo paciente tem o direito de buscar uma segunda opinião antes de um procedimento cirúrgico planejado", disse o CEO da BWKG, Matthias Einwag. Isso permite uma decisão informada sobre se prosseguir com o procedimento ou não. "Não se trata de evitar procedimentos o máximo possível, mas de encontrar a melhor solução para o indivíduo afetado", acrescentou ele.

Do ponto de vista de Winfried Plötze, chefe da Barmer health insurance em Baden-Württemberg, os pacientes devem exercer consistentemente seu direito a uma segunda opinião. A expertise de especialistas melhora os cuidados médicos em geral. "Buscar uma segunda opinião não é uma crítica ao médico tratante", disse Plötze. "É uma expressão da autonomia dos pacientes que cada vez mais querem participar das decisões que afetam sua saúde".

Essa oferta se aplica apenas a procedimentos específicos

Por exemplo, uma segunda avaliação é aplicável no caso de cirurgias na mandíbula, histerectomias, certas amputações e implantação de marca-passo. No entanto, operações de emergência estão isentas.

As segundas opiniões devem ser fornecidas por especialistas altamente qualificados e independentes e requerem aprovação da Associação de Médicos de Saúde Pública. Atualmente, cerca de 200 médicos em Baden-Württemberg oferecem esse serviço, com a maioria (55) para artroscopia de ombro e outros 54 para implantação de próteses de joelho. De acordo com a TK, sete médicos estão atualmente disponíveis para uma segunda opinião antes da cirurgia de substituição de quadril.

